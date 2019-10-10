Футбол

Эхо МосквыЭхо МосквыСегодня пройдут очередные матчи отбора к Чемпионату Европы 2020 года

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
Сборная России по футболу накануне разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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