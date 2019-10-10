Сборная России по футболу накануне разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Сегодня пройдут очередные матчи отбора к Чемпионату Европы 2020 года

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Технологии Попавшие в Сеть карты клиентов «Яндекс.Деньги» будут перевыпущены Представители Яндекс дали комментарии по этому поводу - вся информация была взята со стороннего частного сервиса, а пользователи добровольно вводили свои данные в целях обмена средств.

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Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.

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Экономика Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.

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Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

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Общество В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей С похожей инициативой полгода назад выступали депутаты Госсовета Удмуртии, они предлагали ввести для родителей курящих детей штрафы до трех тысяч рублей.