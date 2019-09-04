Футбол
Территория.СамараСегодня сборная России сыграет матч с Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня вечером в 22-45 по самарскому времени сборная России проведёт гостевой матч против сборной Шотландии в рамках отборочного турнира к Чемпионату Европы - 2020. На данный момент Россия занимает второе место в группе, имея в активе 9 очков в 4 играх.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Горец против «горцев» и «ястребов». Где смотреть матчи сборной России с Шотландией и Казахстаном?
Пятый канал04 сентября в 11:49
Шотландия — Россия: онлайн-трансляция матча, видео в прямом эфире Первого канала
Спорт-Экспрессвчера в 13:45
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 00:47, Вашингтон
Гаджеты
Уже 16,5 миллионов. Продажи смартфонов Huawei P30 бьют рекорды
За полгода продаж смартфоны Huawei P30 и P30 Pro превысили 16,5 миллионов.
iXBT.com вчера в 14:36
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Шесть человек пострадали при столкновении двух машин в Энгельсском районе Саратовской области.
Газета.Ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Беременная Саша Артемова напугала снимком отекших ног
Жена Евгения Кузина не скрывает, что тяжело переносит беременность из-за отеков и набранного веса.
StarHit.ru вчера в 21:30
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:57
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Газета.Ru вчера в 23:12
Единоборства
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание
Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.
Allboxing.ru вчера в 01:10
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Происшествия
В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку
В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском вчера в 13:21
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 04:26
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru вчера в 17:31
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК вчера в 13:35
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
Независимая газета 05 сентября в 12:34
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 05 сентября в 06:28
Здоровье
Врачи развенчали миф о вреде соли
Канадские врачи оспорили миф о вреде соли.
Известия вчера в 23:32
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
REGNUM вчера в 03:17
Политика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru вчера в 22:26
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона
Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей.
Ведомости вчера в 09:53
Футбол
Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в отборе на Евро-2020
Сборная Хорватии одержала разгромную победу над национальной командой Словакии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19