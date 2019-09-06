Сегодня вечером в 22-45 по самарскому времени сборная России проведёт гостевой матч против сборной Шотландии в рамках отборочного турнира к Чемпионату Европы - 2020. На данный момент Россия занимает второе место в группе, имея в активе 9 очков в 4 играх.

Сегодня сборная России сыграет матч с Шотландией

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