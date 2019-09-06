Футбол

Территория.СамараТерритория.СамараСегодня сборная России сыграет матч с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сегодня вечером в 22-45 по самарскому времени сборная России проведёт гостевой матч против сборной Шотландии в рамках отборочного турнира к Чемпионату Европы - 2020. На данный момент Россия занимает второе место в группе, имея в активе 9 очков в 4 играх.
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