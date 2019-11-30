Сегодня в столице Румынии Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу. Своих соперников по групповому этапу узнают 20 команд, пробившихся на ЕВРО-2020 через отборочный турнир. Напомним, турнир пройдет одновременно в 12-ти европейских странах.

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