Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUСегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020

Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу. Своих соперников по групповому этапу узнают 20 команд пробившихся на ЕВРО-2020 через отборочный турнир. Напомним, турнир пройдет одновременно в 12-ти европейских странах.
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