Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу. Своих соперников по групповому этапу узнают 20 команд пробившихся на ЕВРО-2020 через отборочный турнир. Напомним, турнир пройдет одновременно в 12-ти европейских странах.

Недвижимость Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.

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Общество Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

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