Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОпределились составы всех групп ЕВРО-2020

Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 состоялась в субботу в Бухаресте. В финальной части турнира во второй раз (впервые – четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.
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Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

Sport24.ruвчера в 12:52

Определились составы всех групп ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 13:33

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

Metaratingsвчера в 13:48

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

Чемпионатвчера в 12:53

«Финляндии не радуемся, рабочая группа». Плюсы и минусы прошедшей жеребьевки

Советский спортвчера в 16:45

Календарь Евро-2020: полное расписание турнира

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

Германия, Португалия и Франция в одной группе! Нам досталась Финляндия. Итоги жеребьевки Евро-2020

Матч ТВвчера в 11:57
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Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения задач «сверху»

"Надо увеличивать полномочия муниципалитетов", - сказал Кудрин, добавив, что для выполнения задач им нужно передавать бюджетные средства.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Футбол

Стал известен соперник сборной России перед Евро-2020

Ранее генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Финляндии.
Газета.Ru вчера в 18:40
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия

На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

РИА Новости 00:02
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
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«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
Российская газета вчера в 16:31
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
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Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 29 ноября в 02:16
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Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам

Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
iReactor вчера в 13:51
Шоу-бизнес

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Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда 28 ноября в 06:07
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
Авто

Бюджетный кроссовер Kia Seltos обзавелся тюнингом премиального класса

Модель Seltos, предназначенная для США и Мексики, получила новые бампера (задний со сдвоенными выхлопными патрубками и диффузором, и, получивший обновленную оптику и воздухозаборники, передний).
Vevby.ru 29 ноября в 03:42
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.
RT на русском 28 ноября в 00:05
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Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Общество

В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря

В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Газета.Ru вчера в 16:26
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
RT на русском вчера в 09:12
Происшествия

В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек.
Известия вчера в 23:56
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

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Известия вчера в 18:29
Экономика

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Коммерсантъ 29 ноября в 10:47
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В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

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RT на русском вчера в 16:13
Здоровье

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 29 ноября в 05:14
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