Футбол

Нева СпортНева СпортВ Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Сборная России уже квалифицировалась в финальную часть турнира, заняв второе место в своей отборочной группе.
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Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

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