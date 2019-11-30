Футбол
Нева СпортВ Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020
В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Сборная России уже квалифицировалась в финальную часть турнира, заняв второе место в своей отборочной группе.
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«Финляндии не радуемся, рабочая группа». Плюсы и минусы прошедшей жеребьевки
Советский спорт30 ноября в 16:45
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