В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Сборная России уже квалифицировалась в финальную часть турнира, заняв второе место в своей отборочной группе.

Экономика Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Шоу-бизнес Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.

Политика Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.

Политика Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Авто Аналитики назвали причины снижения мировых продаж автомобилей «Спад на мировом автомобильном рынке с середины 2018 года стал ключевым фактором, вызвавшим спад в мировом производстве, а ситуация с продажами автомобилей оказалась намного хуже, чем мы ожидали в мае», — рассказывает главный экономист Fitch Брайан Култон.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.