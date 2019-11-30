Футбол
ГЛАС.RUСегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу. Своих соперников по групповому этапу узнают 20 команд, пробившихся на ЕВРО-2020 через отборочный турнир. Напомним, турнир пройдет одновременно в 12-ти европейских странах.
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«Последние штрихи». Работа гримеров с Аршавиным и другими ведущими жеребьевки Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 11:54
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