Кино

Москва 24Москва 24Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Номинанты на престижную кинопремию "Золотой глобус" были объявлены в понедельник, 9 декабря. Наибольшего количества номинаций удостоилась картина "Брачная история" Ноа Баумбаха – фильм может получить до 6 наград.
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Кто из номинантов победит на «Золотом глобусе»: прогноз «Газеты.Ru»

Газета.Ru12:57

Сегодня стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Эхо Москвы14:05

Стали известны номинанты премии «Золотой глобус» за роли второго плана

Известия09:24

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

RT на русском09:54

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ09:37

Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

РБК10:41

«Корона», «Барри» и «Дрянь» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости13:06
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Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Инфорос 13:31
Политика

Путин и Зеленский поговорили в Париже без Макрона и Меркель

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры в рамках встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Парижа.
Ридус 14:21
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
Политика

Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости 15:07
Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
ТК Звезда 13:31
Политика

Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
Вести.Финанс 03:12
Спорт

Медведев назвал решение WADA «антироссийской истерией»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года «антироссийской истерией».
Мойка78 11:55
Политика

Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения.
Lenta.ru 15:28
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Армия и оружие

В Донбассе националисты взорвали склад боеприпасов ВСУ – есть жертвы

По информации пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ДНР, радикально настроенные активисты подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины.
Российский Диалог 14:10
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Футбол

Семак прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.
Чемпионат 13:54
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Общество

В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
ТАСС 10:47
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Футбол

Президент «Ростова»: «Мы движемся в правильном направлении. Постараемся выжать максимум в 2020-м»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги 2019 года для своей команды.
Sport24.ru 08:48
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Футбол

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей, в 2017 году эта цифра составляла 56,8 миллиарда.
Матч ТВ 09:18
Общество

В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Собеседник 10:12
Общество

Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Газета.Ru 14:12
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 03:41
Космос

«В декабре на неделю погаснет солнце». Откуда эти новости и что они означают?

В интернете гуляет новость том, что в декабре из-за сильных магнитных бурь на 6 - 7 дней погаснет Солнце, так как атмосфера не сможет пропускать до 90% солнечных лучей.
КП - Беларусь вчера в 14:57
Футбол

«Васко да Гама» претендует на защитника «Зенита» Дугласа Сантоса

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру у себя на родине в Бразилии. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Metaratings 13:43
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