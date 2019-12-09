Номинанты на престижную кинопремию "Золотой глобус" были объявлены в понедельник, 9 декабря. Наибольшего количества номинаций удостоилась картина "Брачная история" Ноа Баумбаха – фильм может получить до 6 наград.

Общество Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".

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Спорт Медведев назвал решение WADA «антироссийской истерией» Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года «антироссийской истерией».

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Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

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