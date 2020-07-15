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BetOnBetOnСегодня стартует предпоследний тур РПЛ. В нем пройдет «медальное» дерби «Локомотива» и ЦСКА

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16 июля, в четверг, главный матч тура и всей концовки чемпионата: московское дерби «Локомотива» и ЦСКА, которые борются за медали. «Локо» сейчас идет на втором месте (51 очко), ЦСКА – на четвертом (47 очков).
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Сегодня стартует предпоследний тур РПЛ. В нем пройдет «медальное» дерби «Локомотива» и ЦСКА

BetOn02:00

Предпоследний тур РПЛ: московское дерби с прицелом на медали и ЛЧ

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