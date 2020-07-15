Коронавирус
BetOnСегодня стартует предпоследний тур РПЛ. В нем пройдет «медальное» дерби «Локомотива» и ЦСКА
16 июля, в четверг, главный матч тура и всей концовки чемпионата: московское дерби «Локомотива» и ЦСКА, которые борются за медали. «Локо» сейчас идет на втором месте (51 очко), ЦСКА – на четвертом (47 очков).
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Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости 13 июля в 21:12
Общество
Восстановлены последние секунды полета MH17 перед крушением
Политическая Экспертиза вчера в 06:14
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество
Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19
Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Футбол
Сарри: «Сассуоло» пошёл по пути «Аталанты»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 33-го тура Серии А с «Сассуоло».
Чемпионат 04:18
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
Astera 13 июля в 14:22
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru вчера в 03:24
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
РИА Новости 00:17
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Политика
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в ГД законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК вчера в 17:00
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Футбол
Аршавин: Даже в 2008-м я был слабаком и трусом. А сейчас и подавно
За всю игровую карьеру Аршавин трижды побеждал в чемпионате России (2007, 2011/12, 2014/15) и брал Кубок УЕФА в составе «Зенита» (2008).
Фонтанка.Ру 04:39
Общество
Лондонское метро удалило граффити Бэнкси на тему коронавируса
Ранее Бэнкси опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он в защитном костюме, маске и очках расписывает вагоны метро граффити.
ТК Звезда 04:04
Общество
Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет
В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
Происшествия
Силовики пришли с обысками к депутату Заксобрания Ленобласти Зевакову
Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 11:50 — REGNUM Сотрудники силовых структур пришли с обысками к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Олегу Зевакову и офис его бывшей дорожной компании в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:50
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
Общество
В Турции заявили о договорённостях по авиасообщению с Россией
Минтранс Турции заявил о достижении договорённостей с Россией о возобновлении авиасообщения.
RT на русском 05:09
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28