16 июля, в четверг, главный матч тура и всей концовки чемпионата: московское дерби «Локомотива» и ЦСКА, которые борются за медали. «Локо» сейчас идет на втором месте (51 очко), ЦСКА – на четвертом (47 очков).

Сегодня стартует предпоследний тур РПЛ. В нем пройдет «медальное» дерби «Локомотива» и ЦСКА

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