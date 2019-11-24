Футбол
Московский КомсомолецСегодня тульский «Арсенал» принимает «Краснодар»
Сегодня, 24 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» встретится с "Краснодаром". Матч начнется на Центальном стадионе Тулы в 16.30. Полиция и служащие регионального Управления Росгвардии заранее обеспечили безопасность состязания.
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Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Футбол
Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко
Болельщики московского ЦСКА во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов" растянули на фанатской трибуне баннеры с цитатами дисквалифицированного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.
Футбол
Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Выпад Павла Дурова в сторону WhatsApp можно объяснить конкуренцией, рассказал глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Куско в эфире Национальной службы новостей.
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Хоккей
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Петербурге мужчина зарезал сожительницу и сбежал в Карелию
Транспорт
В Минтрансе приступят к проекту новой дороги от Джубги до Сочи
Если проектирование новой трассы пройдет без срыва планируемых дат, то в январе-марте 2020 года будет осуществлено обсуждение подходов к проекту.
Общество
Для здоровья кишечника наиболее полезными фруктами являются груши
Груши являются хорошим источником клетчатки (2,7 г на 100 г) и высокоэнергетическим фруктом.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Игрок «Сочи» Мевля получил травму в матче с «Уфой»
Защитник «Сочи» Миха Мевля получил травму в матче 17-го тура Премьер-лиги с «Уфой» (1:1). 29-летний словенский футболист был вынужден попросить замену на 50-й минуте.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Кино
Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала
Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
Экономика
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Политика
Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка заподозрили в измене Джессике Бил
Напомним, что Тимберлейк и Бил женаты с 2012 года и воспитывают 4-летнего сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Политика
Президент Сербии отверг обвинения в убийстве русских детей Донбасса
Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Космос
Ученые оценили шансы найти обитаемые миры в системе Альфа Центавра
Астрофизики смоделировали орбитальные параметры экзопланет в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра AB, и выяснили, что вряд ли эти планеты будут обитаемыми.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.