Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСегодня тульский «Арсенал» принимает «Краснодар»

Сегодня, 24 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» встретится с "Краснодаром". Матч начнется на Центальном стадионе Тулы в 16.30. Полиция и служащие регионального Управления Росгвардии заранее обеспечили безопасность состязания.
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