Сегодня, 24 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» встретится с "Краснодаром". Матч начнется на Центальном стадионе Тулы в 16.30. Полиция и служащие регионального Управления Росгвардии заранее обеспечили безопасность состязания.

Футбол Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко Болельщики московского ЦСКА во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов" растянули на фанатской трибуне баннеры с цитатами дисквалифицированного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко.

Происшествия Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.

Технологии Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов Выпад Павла Дурова в сторону WhatsApp можно объяснить конкуренцией, рассказал глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Куско в эфире Национальной службы новостей.

Авто Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.

Хоккей ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Экономика Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

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