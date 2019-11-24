Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Арсенал» — «Краснодар»: Вилена открыл счет в матче

Полузащитник «Краснодара» Тонни Виллена забил гол в ворота «Арсенала» на 7-й минуте матча 17-го тура чемпионата России.
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Сторонам следует друг от друга отдохнуть, — написал Пушков в Twitter.
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К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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