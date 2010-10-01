Футбол

Эхо МосквыЭхо МосквыСегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско

Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско. Предполагается, что он возглавит московский Спартак. О том, что именно Тедеско станет следующем тренером Спартака, сообщил портал Чемпионат ком.
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с чего всё началось

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.
Чемпионатвчера в 06:06

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Источник: Тедеско прибыл в Москву

Матч ТВ12:38

Источник: Тедеско прибыл в Москву

Sportbox.RU12:38

Тедеско прилетел в Москву. Он хочет познакомиться со «Спартаком»

Спорт-Экспресс11:44

Доменико Тедеско прибыл в Москву на ознакомительную поездку

Спорт день за днем12:31

«СЭ»: «Спартак» вместе с Тедеско подпишет его помощника Перхтольда

Sports.ruвчера в 09:27

Тедеско в воскресенье прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»

Советский спортвчера в 06:49

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Чемпионатвчера в 06:06
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