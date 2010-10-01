Футбол
Эхо МосквыСегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско
Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско. Предполагается, что он возглавит московский Спартак. О том, что именно Тедеско станет следующем тренером Спартака, сообщил портал Чемпионат ком.
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Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.Чемпионатвчера в 06:06
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Тедеско в воскресенье прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
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