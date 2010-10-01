Футбол

Эхо МосквыЭхо МосквыСегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско

Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско. Предполагается, что он возглавит московский Спартак. О том, что именно Тедеско станет следующем тренером Спартака, сообщил портал Чемпионат ком.
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Под руководством Кононова «Спартак» ничему не научился. Тедеско предстоит работать с нуля

Спорт день за днем13:52

Тедеско ознакомится с инфраструктурой «Спартака»

Нева Спорт12:54

Тедеско в воскресенье прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»

Советский спортвчера в 06:49

Тедеско прилетел в Москву. Он хочет познакомиться со «Спартаком»

Спорт-Экспресс11:44

Источник: Тедеско прибыл в Москву

Матч ТВ12:38

Источник: Тедеско прибыл в Москву

Sportbox.RU12:38

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Чемпионатвчера в 06:06
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Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
Эхо Москвы 03:30
Наука

Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума

RuNews24.ru вчера в 07:06
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Армия и оружие

Журналисты из России попали под обстрел в ДНР

Журналисты МИЦ "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Газета.Ru 11:23
Футбол

Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

BFM.ru 12:24
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.
Lenta.ru 12:55
Политика

МИД РФ выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой

МИД России назвал организованный в Нью-Йорке допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой «очередной враждебной провокацией».
Вечерняя Москва 07:50
Футбол

Краснодар — Спартак 2:1

Газета.Ru 13:57
Происшествия

Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка

Полиция начала проверку после избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области.
РБК 14:00
Происшествия

В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

ТАСС 12:21
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича

Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Происшествия

Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани

Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Здоровье

В большинстве случаев язва желудка хорошо поддается лечению

Большинство пептических язв хорошо поддаются лечению. Метод лечения будет зависеть от первопричины язвы.
Pravda.Ru 04 октября в 11:07
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Происшествия

Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити

Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.
ТАСС 12:38
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Общество

Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом

Российская газета 05:00
Кино

Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками

Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
ФАН 03:40
Политика

Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° вчера в 22:58
Общество

В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Шоу-бизнес

Новым «Холостяком» стал прогрессивный врач-стоматолог

Хорошие новости 07:13
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в восьмом туре АПЛ

RT на русском 13:24
Политика

Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
ТАСС 10:49
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Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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