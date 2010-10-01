Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско. Предполагается, что он возглавит московский Спартак. О том, что именно Тедеско станет следующем тренером Спартака, сообщил портал Чемпионат ком.

Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско

Спорт день за днем

Политика Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера» Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Армия и оружие Журналисты из России попали под обстрел в ДНР Журналисты МИЦ "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Футбол Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.

Политика МИД РФ выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой МИД России назвал организованный в Нью-Йорке допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой «очередной враждебной провокацией».

Происшествия Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка Полиция начала проверку после избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области.

Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Происшествия Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.

Здоровье В большинстве случаев язва желудка хорошо поддается лечению Большинство пептических язв хорошо поддаются лечению. Метод лечения будет зависеть от первопричины язвы.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Происшествия Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.

Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

Кино Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.

Политика Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».

Общество В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.