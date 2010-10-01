Футбол
Эхо МосквыСегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско
Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско. Предполагается, что он возглавит московский Спартак. О том, что именно Тедеско станет следующем тренером Спартака, сообщил портал Чемпионат ком.
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Под руководством Кононова «Спартак» ничему не научился. Тедеско предстоит работать с нуля
Спорт день за днем13:52
Тедеско в воскресенье прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»
Советский спортвчера в 06:49
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»
Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
Эхо Москвы 03:30
Наука
Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума
RuNews24.ru вчера в 07:06
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
Журналисты МИЦ "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Газета.Ru 11:23
Футбол
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.
Lenta.ru 12:55
Политика
МИД РФ выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой
МИД России назвал организованный в Нью-Йорке допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой «очередной враждебной провокацией».
Вечерняя Москва 07:50
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
Происшествия
Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка
Полиция начала проверку после избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области.
РБК 14:00
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Происшествия
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани
Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Здоровье
В большинстве случаев язва желудка хорошо поддается лечению
Большинство пептических язв хорошо поддаются лечению. Метод лечения будет зависеть от первопричины язвы.
Pravda.Ru 04 октября в 11:07
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Происшествия
Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити
Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.
ТАСС 12:38
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Общество
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
Российская газета 05:00
Кино
Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками
Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
ФАН 03:40
Политика
Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° вчера в 22:58
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Шоу-бизнес
Новым «Холостяком» стал прогрессивный врач-стоматолог
Хорошие новости 07:13
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в восьмом туре АПЛ
RT на русском 13:24
Политика
Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
ТАСС 10:49