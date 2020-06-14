В апреле Сбер уже ввёл новую платную подписку вместо «банковского роуминга». Если раньше за перевод на карту Сбера в другой регион брали 1%, то с подпиской это можно будет делать без комиссии — но только на сумму меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Сегодня вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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