Футбол

Мойка78Мойка78«Сегодня я Артем Джокер»: Дзюба оценил игру с «Крыльями Советов»

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал матч с самарскими «Крыльями Советов», который прошел накануне, 27 октября. На этот раз он вышел на поле не с первых минут, а на замену.
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