Лига чемпионов
Lenta.ruСэра Алекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча
Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в организации договорного матча в рамках Лиги чемпионов.
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Агент обвинил Фергюсона в организации договорного матча между «МЮ» и «Ювентусом»
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