Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатСэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
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Фергюсона обвинили в сдаче матча ЛЧ за часы стоимостью 30 тыс. фунтов

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Агент сказал, что подарил Фергюсону часы «Ролекс» за договорной матч в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 03:38

Фергюсона обвинили в организации договорного матча

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Фергюсона обвинили в организации договорного матча

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Спорт-Экспрессвчера в 06:44

Агент обвинил Фергюсона в организации договорного матча между «МЮ» и «Ювентусом»

Советский спортвчера в 05:43

Агент обвинил экс-тренера «МЮ» сэра Фергюсона во взяточничестве

Газета.Ruвчера в 04:57
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Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском

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Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.
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К Земле приближается астероид диаметром до 1 км

Центр исследования околоземных объектов NASA зафиксировал приближение к Земле астероида 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км, сообщает «РИА Новости».
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
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При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый

Пятеро детей и один взрослый, по предварительной информации, погибли при пожаре в Ярославской области.
REGNUM 01:46
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Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
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«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым

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Матч ТВ вчера в 08:37
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

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Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов

Интересные знакомства ждут Тельцов.
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«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
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Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил.
Sport.ru вчера в 18:14
Наука

Муравьи оказались способны бороться с болезнями растений

Новое исследование сотрудников Орхусского университета показывает, что муравьи ингибируют по меньшей мере 14 различных заболеваний растений.
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Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

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Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

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Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
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Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Армия и оружие

За прошедшую неделю ВСУ шесть раз обстреливали территорию ЛНР

Киевские силовики за минувшую неделю шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики.
ИА Новороссия вчера в 08:19
Общество

Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»

Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости вчера в 04:22
Гаджеты

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Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН 17 октября в 11:01
Политика

Клинтон опять беспокоится, что Москва помешает выборам

REGNUM вчера в 19:38
Финансы

Курс доллара вырос до 64,31 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,5 копейки и составил 64,31 рубля.
ТАСС 16 октября в 03:09
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов

Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
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Армия и оружие

Армия Турции нарушила перемирие и открыла огонь в Сирии

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Гаджеты

Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5

iXBT.com вчера в 23:30
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Политика

МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов

В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК 17 октября в 04:19
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