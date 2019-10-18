Лига чемпионов
ЧемпионатСэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
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Агент сказал, что подарил Фергюсону часы «Ролекс» за договорной матч в Лиге чемпионов
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