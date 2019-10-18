Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатСэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
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Фергюсона обвинили в сдаче матча ЛЧ за часы стоимостью 30 тыс. фунтов

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