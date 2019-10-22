Происшествия

Газета.RuГазета.RuСейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

На месте прорыва дамб под Красноярском cпасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет. Отмечается, что сейф был найден после осушения одной из затопленных заводей. Затем его вскрыла следственно-оперативная группа.
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«Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении
 пресс-службы.
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