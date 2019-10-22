с чего всё началось

На месте прорыва дамб под Красноярском cпасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет. Отмечается, что сейф был найден после осушения одной из затопленных заводей. Затем его вскрыла следственно-оперативная группа.

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Политика Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

Политика В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Шоу-бизнес Светлана Хоркина во второй раз стала мамой Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.

Фигурное катание Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.

Технологии Opera для Android получила редизайн интерфейса и поддержку биткоина Популярный браузер Opera для мобильной платформы Android получает новый облик, а вместе с ним расширение функций встроенного криптокошелька.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Футбол Венгер поделился мнением о русском пессимизме Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.

Происшествия Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский» Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".

Происшествия Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».

Общество Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.

Происшествия На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.

Общество Названа самая бесполезная бытовая техника в России Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.

Происшествия В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.

Армия и оружие Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии.

Гаджеты В сети появился новый «живой» снимок смартфона Honor 20 Lite Благодаря достоверному информатору Мукулу Шарме, в сети опубликован новый снимок смартфона Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, сделанный «в полный рост».

Политика СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.

Футбол «Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

Общество Большинство россиян считают, что не влияют на происходящее в стране Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, сообщает «Интерфакс».

Происшествия В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.

Гаджеты Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на гречку Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.