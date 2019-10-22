с чего всё началось

На месте прорыва дамб под Красноярском cпасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет. Отмечается, что сейф был найден после осушения одной из затопленных заводей. Затем его вскрыла следственно-оперативная группа.

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

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