с чего всё началось

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

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