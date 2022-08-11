Государственные испытания модернизированной 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, вскоре она может быть принята на вооружение, сказал в интервью «РИА Новости» первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
Двое детей в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью лекарственного препарата «Золгенсма», передает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы швейцарской фармкомпании Novartis, которая производит лекарство.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что артиллерия Украины со стороны Никополя обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.