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Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал прекратить выдачу виз россиянам

Сейм Латвии официально объявил Россию государством, спонсирующим терроризм.
Lenta.ru
Отмечается, что парламент Латвии в том же заявлении призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
RT на русском
В заявлении латвийского парламента действия российских военных на Украине признаются терроризмом.
Уралинформбюро
Сейм Латвии также призвал страны ЕС в срочном порядке прекратить выдачу въездных виз россиянам и белорусам.
Инфо24

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Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал прекратить выдачу виз россиянам
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Сейм Латвии объявил Россию страной—спонсором терроризма
Коммерсантъвчера в 04:45
Латвия объявила Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам
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Сейм Латвии объявил Россию страной - спонсором терроризма
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Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал прекратить выдачу виз россиянам
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Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал остановить выдачу виз россиянам
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Сейм Латвии назвал Россию «спонсором терроризма» и призвал ЕС не выдавать россиянам визы
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