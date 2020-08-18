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Piter.tv
Piter.tv

Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Депутаты не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Литва.В источнике
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Piter.tv

Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Piter.tv08:18
Известия

Сейм Литвы поддержал непризнание итогов президентских выборов в Белоруссии

Известия08:20
REGNUM

Сейм Литвы не признал результаты выборов президента Белоруссии

REGNUM08:18
Lenta.ru

Литва отказалась признать победу Лукашенко на выборах

Lenta.ru08:35
Московский Комсомолец

В Сейме Литвы приняли резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Московский Комсомолец08:06
Эхо Москвы

Сейм Литвы не признал президентские выборы в Белоруссии

Эхо Москвы07:38
Sputnik Литва

Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Sputnik Литва07:00

«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Факты08:12

Иран усомнился в участии США в предложенном Путиным саммите

Онлайн-саммит по иранской проблематике, предложенный президентом России Владимиром Путиным, вряд ли окажется эффективным, проблема в США, чей президент Дональд Трамп вряд ли примет участие в мероприятии.
Известия09:12

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
АМИТЕЛ02:17
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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