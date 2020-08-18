Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии
Смотрите также
Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех
Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
МВД Белоруссии обратилось к жителям страны
Мужа Тихановской этапировали из СИЗО Минска в Жодино
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Белоруссия привела в полную боеготовность войска на западной границе
Лукашенко заявил о намерении оппозиции запретить русский язык
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Модель Анна Лисовская получила 3,5 года тюрьмы за порнографию
В российских автосалонах наблюдается дефицит автомобилей
Toyota повысила цены на бестселлеры в России
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
В новом учебном году учителей российских школ обяжут носить маски
Европарламент заявил о непризнании Лукашенко президентом
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех
Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения
Мятежные военные арестовали премьер-министра Мали
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Премьер Белоруссии заявил об отсутствии в стране забастовок
Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
Депутаты не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Литва.В источнике
Подробнее о событии
Трудный выбор. Между какими партиями Литвы разразится борьба за места в Сейме
BaltNews.lt16 августа в 09:00