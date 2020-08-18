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Piter.tv
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Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Депутаты не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Литва.В источнике
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ТАСС

Сейм Литвы призвал не признавать итоги выборов в Белоруссии

ТАСС09:57
Журналистская правда

Литва требует новых выборов в Белоруссии

Журналистская правда15 августа в 02:51
Lenta.ru

Литва отказалась признать победу Лукашенко на выборах

Lenta.ru08:35
Известия

Сейм Литвы поддержал непризнание итогов президентских выборов в Белоруссии

Известия08:20
BaltNews.lt

Трудный выбор. Между какими партиями Литвы разразится борьба за места в Сейме

BaltNews.lt16 августа в 09:00
DP.RU

Победа Литвы: что даст России поддержка Лукашенко

DP.RU16 августа в 00:39
RT на русском

Сеймы Латвии и Литвы не признали президентские выборы в Белоруссии

RT на русском09:26

В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
В США указали на место российского ВПК в мире
Lenta.ru08:17
21

Мезенцев оценил визит послов ЕС к месту гибели протестующего в Минске

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза места гибели протестовавшего в Белоруссии, сказав, что если любой шаг мешает двусторонним отношениями, почему они это сделали.
РИА Новости10:10
1

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости10:42
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Чечне федеральные дотации в 12 раз превысили потери за время пандемии

Профессор кафедры социальной и экономической географии МГУ Наталья Зубаревич подсчитала объемы федеральных дотаций регионам в период пандемии и сопоставила их с убытками.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)10:00