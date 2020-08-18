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Piter.tv
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Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Депутаты не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Литва.В источнике
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Sputnik Литва

Власти Литвы больше волнует Белоруссия, чем свой народ, заявила Венцкене

Sputnik Литва14:00
РБК

Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии

РБК11:35
RT на русском

Сеймы Латвии и Литвы не признали президентские выборы в Белоруссии

RT на русском09:26
ТАСС

Сейм Литвы призвал не признавать итоги выборов в Белоруссии

ТАСС09:57
Lenta.ru

Литва отказалась признать победу Лукашенко на выборах

Lenta.ru08:35
Известия

Сейм Литвы поддержал непризнание итогов президентских выборов в Белоруссии

Известия08:20
Эхо Москвы

Сейм Литвы не признал президентские выборы в Белоруссии

Эхо Москвы07:38

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ru13:39
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

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РИА Новости07:26
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Коммерсантъ17:00
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

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РИА Новости08:00
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