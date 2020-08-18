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Piter.tv
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Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Депутаты не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Литва.В источнике
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РБК

Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии

РБК11:35
Sputnik Литва

Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Sputnik Литва07:00
RT на русском

Сеймы Латвии и Литвы не признали президентские выборы в Белоруссии

RT на русском09:26
Lenta.ru

Литва отказалась признать победу Лукашенко на выборах

Lenta.ru08:35
Известия

Сейм Литвы поддержал непризнание итогов президентских выборов в Белоруссии

Известия08:20
Эхо Москвы

Сейм Литвы не признал президентские выборы в Белоруссии

Эхо Москвы07:38
ТАСС

Сейм Литвы призвал не признавать итоги выборов в Белоруссии

ТАСС09:57

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Меркель о Белоруссии

В ходе состоявшегося между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель разговора российская сторона акцентировала внимание Меркель на неприемлемости любого вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
РЕН ТВ06:05
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«Беларуськалий» частично приостановил работу из-за забастовки

Технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены, сообщили РИА Новости во вторник в стачечном комитете предприятии.
РИА Новости12:09

Российские ученые создают уникальный биопротез клапана сердца

Как сообщает ToDay News Ufa, кузбасские специалисты в настоящее время ведут разработку первого в мире биопротеза клапана сердца, который будет способен значительно улучшить качество жизни людей, имеющих различные сердечно-сосудистые болезни.
ToDay News Ufa11:24
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Минобороны Белоруссии провело встречи с военными атташе НАТО и Украины

Минск, 18 августа 2020, 18:14 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии провело ряд встреч с военными атташе Британии, Германии, Литвы, Польши и Украины, в ходе которых проинформировало их о мерах, предпринятых в качестве реакции на возникшие угрозы безопасности страны, сообщает 18 августа белорусское военное ведомство в своем телеграм-канале.
REGNUM11:14

В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новости05:56
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