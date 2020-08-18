Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии
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Депутаты не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Литва.В источнике
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