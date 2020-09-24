Литва призвала ЕС ввести санкции против России
«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», — заявили власти Литвы. Кроме того, в Сейме призывают в оказании помощи и поддержки российским диссидентам и неправительственным организациям.В источнике
С чего всё началось
Сейм Литвы 24 сентября принял
резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным, в которой призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток-2».
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Литва призвала остановить строительство «Северного потока - 2» из-за Навального
Газета.Ruвчера в 12:15