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МордовМедиа
МордовМедиа

Литва призвала ЕС ввести санкции против России

«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», — заявили власти Литвы. Кроме того, в Сейме призывают в оказании помощи и поддержки российским диссидентам и неправительственным организациям.В источнике
С чего всё началось
Сейм Литвы 24 сентября принял
 резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным, в которой призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 12:49
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РИА Новости

В Литве выпустили резолюцию об отказе от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 13:25
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RT на русскомвчера в 12:05
Газета.Ru

Литва призвала остановить строительство «Северного потока - 2» из-за Навального

Газета.Ruвчера в 12:15
Фонтанка.Ру

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом остановить прокладку «Северного потока — 2» из-за Навального

Фонтанка.Рувчера в 12:15
РБК

Литва приняла резолюцию с призывом приостановить «Северный поток-2»

РБКвчера в 12:49
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