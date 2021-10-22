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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов: Украина поставит газ Молдавии на условиях возврата

Украина бесплатно поставит газ Молдавии на условиях возврата, чтобы помочь республике в борьбе с энергетическим кризисом.
Lenta.ru
Киев на условиях возврата предоставит Кишиневу партию газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Коммерсантъ
По словам Данилова, украинский премьер получил 22 октября письмо от главы правительства Молдавии с просьбой помочь республике определённым объёмом газа для избежания сложной ситуации.
RT на русском
Председатель молдавского правительства Наталья Гаврилица ранее указывала, что экстремальные котировки голубого топлива не дают достичь Москве и Кишиневу договоренностей по поводу нового контракта.
ФАН

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