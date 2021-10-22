Счетная палата опубликовала отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ налогового потенциала консолидированных бюджетов отдельных дотационных регионов РФ, в том числе осуществление мероприятий по оценке эффективности налоговых расходов в 2018—2020 годах и истекшем периоде 2021 года».
Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу появившихся данных о казни члена молодежной сборной Афганистана Махаджабид Хакими представителями движения «Талибан» (запрещено в России).