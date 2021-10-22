Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в инциденте со стрельбой

Актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина"), в результате которого погибла оператор.