Политика

Газета.RuГазета.RuСекретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
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Секретарь СНБО Украины предсказал «развал» России

РБК05:29

В СНБО Украины спрогнозировали «развал» России

RT на русском05:06

На Украине предрекли распад РФ

URA.Ru05:19

Глава СНБО Украины спрогнозировал «развал» России

REGNUM05:23

России пообещали скорый развал. Наивная Украина

Телеканал 360°04:49

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Газета.Ru05:47

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Lenta.ru04:08
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Политика

Путин встретится с главой Северной Осетии Битаровым

РИА Новости 04:19
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Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
РИА Новости 06:48
Политика

Партию Зеленского на новых выборах поддержит 36,4% избирателей — опрос

За пропрезидентскую партию «Слуга народа» на гипотетических выборах в Раду проголосовали бы 36,4% избирателей.
REGNUM 05:35
Происшествия

В Березниках бригада «скорой» по асфальту до машины тащила пациента

Регион online вчера в 03:41
Политика

Индия закупит у США оружия на $3 млрд, в том числе вертолеты

Индия купит у США оружия почти на $3 млрд, включая вертолеты, заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-конференции.
Вести.Ru 05:34
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
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Мишустин пообещал выделить 200 млн руб. на ремонт больницы в Кургане

РБК 07:09
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Политика

Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца.
Коммерсантъ 07:08
Наука

Обнаружено животное без митохондрий, которому не нужен кислород

Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые обнаружили не нуждающийся в кислороде сложный биоорганизм, который паразитирует на лососевых рыбах.
МедиаПоток 07:01
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 05:04
Общество

В Башкирии чиновник обругал матом посетителя-провокатора

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который уже не первый раз провоцирует работников учреждения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Авто

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Вести.Ru 07:01
Происшествия

На Ямале арестовали чиновника по делу о растрате 29 миллионов рублей

Заместитель главы Надымского района ЯНАО, обвиняемый в растрате выделенных на благоустройство 29 миллионов рублей, отправлен под стражу, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 04:08
Происшествия

Машина въехала в толпу на карнавале в Германии

Неизвестный на машине въехал в толпу во время карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен, сообщил Reuters со ссылкой на полицию.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
ТАСС 07:04
Общество

«Болотное дело» обходится России все дороже

Коммерсантъ 05:56
Здоровье

Более 6,3 млрд рублей направят на здравоохранение Новосибирской области

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области 01:14
Общество

Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
РИА Новости 02:48
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Политика

Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Комсомольская правда 02:51
Происшествия

В Екатеринбурге расстреляли бронированный джип бывшего депутата

URA.Ru 03:20
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

Аргументы и Факты 06:38
Общество

Счетная палата усомнилась в качестве работы государственных адвокатов

Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.
Rambler News Service 03:54
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Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
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