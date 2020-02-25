Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.

Транспорт Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Политика Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах "В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Политика Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Экономика Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.

Технологии Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.

Общество У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.

Экономика Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.

Экономика Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть» Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).

Авто Крупнейшие автодилеры Петербурга наращивают долю рынка Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей у первой двадцатки автодилеров города в 2019 году составил 126 927 единиц, что на 2% меньше аналогичного показателя за 2018 год.

Политика Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.

Политика Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.