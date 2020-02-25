Политика

Газета.RuГазета.RuСекретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
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Секретарь СНБО Украины предсказал «развал» России

РБК05:29

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Газета.Ru05:47

На Украине предрекли распад РФ

URA.Ru05:19

В СНБО Украины спрогнозировали «развал» России

RT на русском05:06

России пообещали скорый развал. Наивная Украина

Телеканал 360°04:49

Глава СНБО Украины спрогнозировал «развал» России

REGNUM05:23

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Lenta.ru04:08
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Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Транспорт

Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:31
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Политика

Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса

Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
РИА Новости 08:22
Экономика

Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина

Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.
Ведомости 06:55
Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
РБК вчера в 16:00
Технологии

Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ

Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Коммерсантъ 07:25
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS

Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.
3DNews 07:34
Политика

Киев: вопрос о смертной казни является главным для украинцев

Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
News.ru 08:40
Общество

Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы

На совещании в Москве было решено увеличить в несколько раз городские выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Москва. Северо-Запад 07:47
Общество

У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Ведомости 07:31
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Футбол

В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой

Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Спорт день за днем вчера в 09:54
Экономика

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
REGNUM 07:40
Игры

Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox One

Состоялся официальный релиз февральского обновления для Xbox One, в котором Microsoft официально представил новый вид домашней страницы.
Cyber.sports.ru 07:03
Культура

Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям

Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
ТАСС 06:44
Здоровье

Калининградские власти пообещали купить лекарство для девочки со СМА

РИА Новости вчера в 14:57
Хоккей

«Динамо» Москва — «Спартак». Прямая трансляция

Начало игры — в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 17:15 мск.
Sport24.ru 23 февраля в 07:48
Авто

Крупнейшие автодилеры Петербурга наращивают долю рынка

Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей у первой двадцатки автодилеров города в 2019 году составил 126 927 единиц, что на 2% меньше аналогичного показателя за 2018 год.
Движок 04:49
Общество

Заведующего петербургского морга отстранили из-за стриптиза

Заведующий отделом судмедэкспертизы в морге Виктор Василенко временно отстранен от руководящей должности.
Neva.Today вчера в 21:33
Происшествия

Врачи скорой в Пермском крае протащили пациента по асфальту

Ридус вчера в 09:21
Политика

Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Красная весна 05:35
Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
ТАСС вчера в 05:17
Политика

Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.
RT на русском 07:39
Наука

Запах настоящего мужчины

Пусть запахи не играют в жизни человека такой роли, как у каких-нибудь кротов или крыс, некоторые из них могут быть для него крайне неприятны.
N+1 22 февраля в 05:17
Технологии

Huawei создаст систему искусственного интеллекта в России

Искусственный интеллект приходит в Россию вместе с компанией Huawei.
ToDay News Ufa 08:31
Кино

Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода

Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Piter.tv 03:42
Экономика

В Минфине допускают снижение ипотечной ставки ниже 8% в 2020 году

Средняя ставка по ипотеке в России может стать меньше 8% уже в текущем году.
REGNUM 05:11
Общество

Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

iReactor вчера в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
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