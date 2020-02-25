Политика
Газета.RuСекретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
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Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Политика
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Экономика
Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина
Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.
Экономика
Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
Технологии
Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ
Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS
Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.
Политика
Киев: вопрос о смертной казни является главным для украинцев
Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Общество
Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
На совещании в Москве было решено увеличить в несколько раз городские выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Игры
Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox One
Состоялся официальный релиз февральского обновления для Xbox One, в котором Microsoft официально представил новый вид домашней страницы.
Культура
Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям
Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
Здоровье
Калининградские власти пообещали купить лекарство для девочки со СМА
Хоккей
«Динамо» Москва — «Спартак». Прямая трансляция
Начало игры — в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 17:15 мск.
Авто
Крупнейшие автодилеры Петербурга наращивают долю рынка
Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей у первой двадцатки автодилеров города в 2019 году составил 126 927 единиц, что на 2% меньше аналогичного показателя за 2018 год.
Общество
Заведующего петербургского морга отстранили из-за стриптиза
Заведующий отделом судмедэкспертизы в морге Виктор Василенко временно отстранен от руководящей должности.
Происшествия
Врачи скорой в Пермском крае протащили пациента по асфальту
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
Политика
Мишустин назвал ключевые задачи кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.
Наука
Запах настоящего мужчины
Пусть запахи не играют в жизни человека такой роли, как у каких-нибудь кротов или крыс, некоторые из них могут быть для него крайне неприятны.
Технологии
Huawei создаст систему искусственного интеллекта в России
Искусственный интеллект приходит в Россию вместе с компанией Huawei.
Кино
Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Экономика
В Минфине допускают снижение ипотечной ставки ниже 8% в 2020 году
Средняя ставка по ипотеке в России может стать меньше 8% уже в текущем году.
Общество