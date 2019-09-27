Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Украинские издания сообщают, что он рассчитывает получить должность посла в Великобритании или США.

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Политика Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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