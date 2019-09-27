Политика

Газета.RuГазета.RuСекретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Украинские издания сообщают, что он рассчитывает получить должность посла в Великобритании или США.
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Отставку руководителя СНБО Украины объяснили давлением олигарха Коломойского

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Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку

РИА Новости07:04

Секретарь СНБО Украины подал в отставку

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ТАСС06:51

Секретарь СНБО Украины подал в отставку

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