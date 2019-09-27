Политика
Газета.RuСекретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Украинские издания сообщают, что он рассчитывает получить должность посла в Великобритании или США.
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Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 09:03
Политика
В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск
Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.
Парламентская газета 09:54
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Футбол
Алексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»
Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
Спорт-Экспресс 08:38
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Армия и оружие
CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии
Новая газета 07:57
Общество
В России создадут базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК 04:28
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Байден и его сын избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не проводили допрос бывшего вице-президента США и его сына Хантера по делу о деятельности нефтегазовой компании Burisma Group.
Lenta.ru 09:41
Политика
В правительстве Украины призвали жителей страны самим копить на старость
Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская призвала жителей страны самостоятельно копить себе на старость.
REGNUM 07:06
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Футбол
Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
Выложив видео, нападающий упомянул хавбека МЮ Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.
Советский спорт 09:55
Происшествия
Актриса Елена Терновая пострадала в ДТП на ЗСД
По предварительным данным, автомобиль заслуженной артистки России Елены Терновой зацепил такси, двигавшееся в попутном направлении.
МР7.ру 09:47
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
ТАСС 05:11
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
Вместо допроса Порошенко уехал за границу
Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет прийти на допрос по делу о «керченском инциденте».
Мойка78 07:17
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35, заявил в своем Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Rambler News Service 05:13
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Армия и оружие
Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной
Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново.
ТК Звезда 07:56