Политика
РБКСекретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сообщается на официальной странице Facebook администрации украинского президента Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Происшествия
Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку
В ходе занятия один из учеников выстрелил из оружия и попал в ученицу 11-го класса, которая проходила мимо.
Российская газета 07:55
Происшествия
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru 09:06
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Общество
В России создадут базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК 04:28
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Футбол
«Я приобрел замечательный опыт». Каррера — о работе в «Спартаке»
Bookmaker-ratings.ru 06:33
Кино
Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино
RuNews24.ru 07:05
Авто
ЛиАЗ начнет производство новых автобусов
Благодаря выпуску новых автобусов ЛиАЗ начнет работать в две смены. А это значит, что появятся новые рабочие места.
Политика Сегодня вчера в 14:20
Политика
МВФ «пришел в бешенство» из-за планов властей Украины по Коломойскому
Возможный компромисс новых властей Украины с олигархом Игорем Коломойским по «Приватбанку» привел в бешенство МВФ и может не только лишить Киев финансов, но и политической поддержки со стороны Запада, пишут СМИ.
Взгляд.ру 11:43
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО
В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском 25 сентября в 16:03
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск 25 сентября в 03:07
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Футбол
Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
RT на русском 11:16
Авто
Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 09:08
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Шоу-бизнес
Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru вчера в 08:01
Авто
Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее
Паркетник Geely Vision X6, который известен россиянам под названием Emgrand X7, пережил четвертый рестайлинг, который стал самым масштабным за историю модели.
Новые автомобили 05:25
Здоровье
Володин: главврачи получают в месяц больше, чем депутаты и губернатор
Есть тема зарплаты главных врачей. Они зарабатывают в месяц больше чем депутаты и губернатор.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:45