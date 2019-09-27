Политика

РБКРБКСекретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сообщается на официальной странице Facebook администрации украинского президента Владимира Зеленского.
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Отставку руководителя СНБО Украины объяснили давлением олигарха Коломойского

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Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

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Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку

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Благодаря выпуску новых автобусов ЛиАЗ начнет работать в две смены. А это значит, что появятся новые рабочие места.
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Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
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Украинский общественный деятель, адвокат и координатор общественного движения «Спильна справа». Советник министра обороны Украины с июля по ноябрь 2014 года. Приобрёл широкую известность, руководя захватами зданий министерств на Украине во время Евромайдана.. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.
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