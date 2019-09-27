Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщил в пятницу офис президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

Общество Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.

Происшествия В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.

Политика Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Общество Какие дороги будут ремонтировать в Бийске в 2020 году В другой закупке, уже на 100,7 млн руб. значится ремонт дорог по ул. Ударная (от ул. Мартьянова до ул. Социалистическая), по ул. Горно-Алтайская (от ул. Социалистическая до пер. Липового), по ул. Докучаева (от ул. Матросова до ул. 2-я Набережная), а также по ул. 2-я Набережная (от ул. Докучаева до ул. Главэлеватор).

Происшествия Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.

Футбол Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом» Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".

Армия и оружие ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.

Музыка The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Происшествия Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Политика В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".

Армия и оружие Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.

Наука Искусственная кожа из силикона и датчиков вернёт осязание Датчики непрерывно измеряют деформацию искусственной кожи, так что тактильная обратная связь может корректироваться в режиме реального времени, чтобы создать максимально реалистичное ощущение осязания.

Политика Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Авто У Chevrolet Niva появилась новая комплектация Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.

Происшествия Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.

Политика Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.