Политика

ТАССТАСССекретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщил в пятницу офис президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.
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Секретарь СНБО Украины подал в отставку

Коммерсантъ08:37

Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

РБК08:06

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

ТАСС06:51

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку

РИА Новости07:04

Секретарь СНБО Украины подал в отставку

РЕН ТВ06:45

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Московский Комсомолец06:44

Глава СНБО Украины написал заявление об отставке

Lenta.ru06:39
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:54, Вашингтон
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Билялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.
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В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

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Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

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Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
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Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

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По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
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Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете

Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
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Казанец пережил банкротство и построил сеть автомобильных салонов

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Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
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Какие дороги будут ремонтировать в Бийске в 2020 году

В другой закупке, уже на 100,7 млн руб. значится ремонт дорог по ул. Ударная (от ул. Мартьянова до ул. Социалистическая), по ул. Горно-Алтайская (от ул. Социалистическая до пер. Липового), по ул. Докучаева (от ул. Матросова до ул. 2-я Набережная), а также по ул. 2-я Набережная (от ул. Докучаева до ул. Главэлеватор).
Бийский рабочий вчера в 02:18
Происшествия

Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна

Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.
Москва 24 08:25
Футбол

Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»

Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
Российская газета 08:16
Армия и оружие

ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам

Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец 07:46
Происшествия

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Газета.Ru 07:15
Музыка

The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

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Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам

Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.
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В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией

По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
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Армия и оружие

Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X

Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
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Искусственная кожа из силикона и датчиков вернёт осязание

Датчики непрерывно измеряют деформацию искусственной кожи, так что тактильная обратная связь может корректироваться в режиме реального времени, чтобы создать максимально реалистичное ощущение осязания.
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Политика

Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы

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У Chevrolet Niva появилась новая комплектация

Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
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Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.
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Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко

Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Болид Квята сломался во время первой практики в Сочи

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику Гран-при России Формулы-1.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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