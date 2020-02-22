Политика
REGNUMСекретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
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Биатлон
IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Футбол
«Рубин» обыграл «Шериф» в контрольном матче
«Рубин» сегодня на поле спортивного комплекса отеля «Беллис» провел заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции против молдавского «Шерифа».
Футбол
Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»
Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Космос
Мощный радиоисточник в удалённой галактике излучает в сторону Земли регулярные сигналы с периодом 16 дней
В крупной галактике, находящейся на расстоянии 500 миллионов световых лет, обнаружен ещё один источник мощных радиосигналов специфического типа, или «быстрых радиовсплесков» (FRB), более десяти лет привлекающих внимание астрофизиков.
Общество
Граждан Украины предупредили о снижении пенсий
Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Шоу-бизнес
Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице
Диброва навещают жена и коллеги.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом».
Общество
Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Здоровье
Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек
Общее число зараженных составляет 76288 человек, вновь заболевших 397 человек.
Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Авто
Американская компания показала «гиперкар 21-го века»
Разгон до 400 км/ч и последующая полная установка требует 29 секунд, что практически 2,5 секунды быстрее рекордного времени, которое показал супергибрид Koenigsegg Regera.
Общество
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Происшествия
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека
Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове.
Кино
Фигурное катание, песни и халтура. Рецензия на фильм «Лед 2»
В 1981 году в СССР вышел мультипликационный фильм «Так сойдет!»
Шоу-бизнес
Солнцев назвал размер пенсии пожилой жены Терешкович
Футбол
Платини рассказал, как полиция искала в его доме картину от Путина
Полиция Франции искала у меня дома картины Пикассо. Британские журналисты писали, что якобы я получил ее в подарок от Путина.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Общество
Кабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации
Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Футбол
Гвардиола сообщил, что может продлить контракт с «Манчестер Сити»
Посмотрим, насколько в клубе будут довольны моей работой и захотят ли продлить контракт.
Армия и оружие
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли превышение уровня радиации
Рамка радиационного контроля сработала на мусоросжигательном заводе на юге Москвы, на место ЧП направлена мобильная лаборатория, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.