Политика

REGNUMREGNUMСекретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
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