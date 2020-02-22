Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.

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Биатлон Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

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Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.