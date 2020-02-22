Политика
REGNUMСекретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
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Около 100 болельщиков ташкентского "Пахтакора" поддержат команду в товарищеском матче с московским "Спартаком" на стадионе "красно-белых", сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Узбекистана.
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Как сообщают в следкоме, сегодня, 22 февраля, утром в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело женщины с травмами, характерными для укусов животных.
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За истекшие сутки число заболевших увеличилось по стране на 889 человек, умерших - на 118.
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