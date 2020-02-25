с чего всё началось

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.

Политика Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине» Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.

Происшествия В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.

Политика Лавров обвинил страны Запада в игнорировании дискриминации на Украине Ряд западных стран сознательно закрывают глаза на откровенно дискриминационные законы, принятые на Украине, Совет ООН по правам человека должен дать оценку этой неприемлемой ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Авто Новый VW Polo для России представлен официально Российский Volkswagen Polo перестал быть седаном — теперь это лифтбек с изменённым кузовом от Skoda Rapid.

Политика Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.

Гаджеты Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.

Общество Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.

Политика Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".

Политика В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.

Общество На Колыме 8 НКО получат поддержку Фонда президентских грантов Общая сумма на реализацию инициатив - семь миллионов рублей Первый этап реализации проекта "Сова Мудрова" / Фото: Магаданская областная общественная организация работников культуры По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году восемь социально ориентированных НКО Магаданской области получили поддержку на высшем уровне.

Политика Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская ждут второго ребенка Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.

Экономика Каждый новорожденный в России обходится бюджету в 8 млн рублей Власти страны решили демографическую проблему при помощи социальных поддержек роженицам Глава Российского государства Владимир Путин и правительство – как в новом, так и в предыдущем составе – выступают за улучшение демографической обстановки в стране и разрабатывают меры государственной поддержки, которые бы способствовали увеличению рождаемости в стране.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.