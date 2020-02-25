Политика

Lenta.ruLenta.ruСекретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия находится в сложном положении и ее ждет развал, передает
 портал Liga.net.
РБК05:29

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Секретарь СНБО Украины предсказал «развал» России

РБК05:29

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

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На Украине предрекли распад РФ

URA.Ru05:19

Глава СНБО Украины рассказал о судьбе Донбасса и развале России

Московский Комсомолец05:18

В СНБО Украины спрогнозировали «развал» России

RT на русском05:06

России пообещали скорый развал. Наивная Украина

Телеканал 360°04:49

Глава СНБО Украины предсказали «развал» России

Газета.Ru05:19
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Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

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Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
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Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

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В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
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В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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Лавров обвинил страны Запада в игнорировании дискриминации на Украине

Ряд западных стран сознательно закрывают глаза на откровенно дискриминационные законы, принятые на Украине, Совет ООН по правам человека должен дать оценку этой неприемлемой ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Авто

Новый VW Polo для России представлен официально

Российский Volkswagen Polo перестал быть седаном — теперь это лифтбек с изменённым кузовом от Skoda Rapid.
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Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 03:24
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
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Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
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Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
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Финтех-стартап с российскими корнями Revolut привлек $500 млн

Британской финтех-компании Николая Сторонского удалось привлечь инвестиции в 500 миллионов долларов.
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Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам

Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.
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Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

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Газета.Ru вчера в 10:54
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В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Lenta.ru вчера в 14:18
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На Колыме 8 НКО получат поддержку Фонда президентских грантов

Общая сумма на реализацию инициатив - семь миллионов рублей Первый этап реализации проекта "Сова Мудрова" / Фото: Магаданская областная общественная организация работников культуры По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году восемь социально ориентированных НКО Магаданской области получили поддержку на высшем уровне.
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Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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В медицинских учреждениях Ленобласти недостаточно медиков

В медицинских учреждениях всех районов Ленобласти наблюдается нехватка врачей.
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Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе

Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности.
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В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

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Шоу-бизнес

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Сергей Шойгу проинспектировал Пермское суворовское училище

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Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
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Влад Соколовский показал своё отношение к новому бойфренду Риты Дакоты

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Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
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Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
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Каждый новорожденный в России обходится бюджету в 8 млн рублей

Власти страны решили демографическую проблему при помощи социальных поддержек роженицам Глава Российского государства Владимир Путин и правительство – как в новом, так и в предыдущем составе – выступают за улучшение демографической обстановки в стране и разрабатывают меры государственной поддержки, которые бы способствовали увеличению рождаемости в стране.
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Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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Volkswagen показал мощный Touareg R

Мощный Touareg R станет третьей плагин-гибридной моделью Volkswagen после Golf и Passat, а также первым полноприводным автомобилем марки с гибридной силовой установкой.
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Алексей Мячеславович Данилов
Украинский мэр
Украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Городской голова Луганска, губернатор Луганской области, народный депутат Украины V созыва.
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