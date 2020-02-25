Политика
РИА НовостиСекретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, украинские власти "понимают, что нужно делать в этом случае".
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с чего всё началось
"Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать", — сказал секретарь СНБО в интервью радио "Новое время".РИА Новостивчера в 14:25
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В Киеве заявили о подготовке к полномасштабному наступлению России
Московский Комсомолецвчера в 14:55
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «широкомасштабному наступлению» России
Коммерсантъвчера в 14:52
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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