Политика

РИА НовостиРИА НовостиСекретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, украинские власти "понимают, что нужно делать в этом случае".
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с чего всё началось
"Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать", — сказал секретарь СНБО в интервью радио "Новое время
".
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