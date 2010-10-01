Политика

ИА НовороссияИА НовороссияСекретарь СНБО Украины рассказал о шагах по «реинтеграции Донбасса»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Данилов заявил, о разработке комплекса мер "по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 12:56
Общество

Половина россиян питается неправильно

Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Smolnarod.ru вчера в 15:23
Авто

Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации

Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Авторамблер 02 декабря в 10:10
Общество

В России планируют запретить коллекторам доступ к долгам по ЖКХ

В Государственной думе планируют разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском вчера в 22:59
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия вчера в 07:18
Общество

Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году

Парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве станет доступен для посетителей в следующем году, точная дата открытия парка еще не определена.
ТАСС вчера в 14:01
Армия и оружие

Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ аль-Багдади

В Ираке задержали человека, которого считают заместителем убитого главаря запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 01:18
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Хоккей

«Вашингтон» победил «Сан-Хосе»: у Орлова голевой пас

Спорт БИЗНЕС Online 01:13
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
Общество

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
РБК вчера в 18:48
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Экономика

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Pravda.Ru вчера в 21:54
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 02 декабря в 06:16
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета вчера в 16:01
Общество

Студент Егор Жуков не признал вину по делу об экстремизме

Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
РАПСИ вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Взгляд.ру вчера в 18:25
Политика

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
Российская газета вчера в 16:02
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Роскачество порекомендовало покупать на Новый год живую ель

ФедералПресс 01:27
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский политик, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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