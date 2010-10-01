Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Данилов заявил, о разработке комплекса мер "по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Украины рассказал о шагах по «реинтеграции Донбасса»

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