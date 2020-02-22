Политика
RT на русскомСекретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани. Как отмечает пресс-служба ведомства, командировка связана с поручением президента Украины Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары к эвакуированным из Китая
Национальная служба новостей03:23
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Общество
Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации
"Законопроектом предусматривается расширение установленных статьей 185 Трудового кодекса Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления работникам в возрасте 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в сообщении.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Футбол
Тарасов сломал ногу через три дня после подписания контракта
Хоккей
18 лет назад не засчитали шайбу Самсонова в полуфинале Россия — США на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити
22 февраля 2002 года состоялся полуфинал Олимпийских игр Россия — США (2:3). И в этом матче случился один из самых спорных моментов в истории российского хоккея.
Биатлон
Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии
Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Политика
Пристайко обсудил в Вашингтоне мирный план по Донбассу
Стороны обсудили мирный план по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Хоккей
Омский «Авангард» проведет презентацию фильма «Лед-2»
Болельщикам обещают тематические сюрпризы, специальные фотозоны, в рамках презентации фильма пройдут конкурсы с подарками, а главное — болельщиков ждёт встреча со звёздами российского кино – Фёдором Бондарчуком и Александром Петровым.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Происшествия
Задержан президент Федерации хоккея Москвы
В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Здоровье
В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары
Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Политика
Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
Политика
Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Политика
Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг
Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.
Общество
В Испании задержали россиянку по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Гаджеты
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Общество
Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин
К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Технологии
Продажи смартфонов с 5G могут составить до 200 млн единиц в 2020 году
Технологический прорыв: по прогнозам маркетологов, продажи смартфонов с новой технологией 5G могут достичь почти 200 млн единиц уже в этом году.
Финансы
Слишком рано называть падение евро разгромом
Слишком рано называть падение евро разгромом — даже после худшего начала года с 2015 года.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.