Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани. Как отмечает пресс-служба ведомства, командировка связана с поручением президента Украины Владимира Зеленского.

Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

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