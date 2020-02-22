Политика

RT на русскомRT на русскомСекретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани. Как отмечает пресс-служба ведомства, командировка связана с поручением президента Украины Владимира Зеленского.
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Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары, где прошли беспорядки

Комсомольская правда04:13

Зеленский направил секретаря СНБО к эвакуированным из Уханя

Известия03:40

Секретарь СНБО Украины отправился в поселок для эвакуированных из КНР

РИА Новости02:47

Глава СНБО Украины вылетел в санаторий с эвакуированными из Китая

РБК03:30

Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары к эвакуированным из Китая

Национальная служба новостей03:23

Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

RT на русском03:08

Секретарь СНБО Украины отправился в поселок с эвакуированными из КНР

Московский Комсомолец03:32
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Политика

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РИА Новости вчера в 08:50
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В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20

Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
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СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
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Слишком рано называть падение евро разгромом

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Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
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