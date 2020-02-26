Политика
РИА НовостиСекретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, украинские власти "понимают, что нужно делать в этом случае".
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Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «широкомасштабному наступлению» России
Коммерсантъвчера в 14:52
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Теннис
Тарпищев прокомментировал решение Шараповой уйти из тенниса
Шамиль Тарпищев, который является президентом федерации тенниса России, прокомментировал новость о том, что пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова завершила карьеру .
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Россия приостанавливает полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
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Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Футбол
Юрий Семин: «У „Зенита“ и без Кокорина хватает мастеров»
У соперника и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы. (Александр Львов) Полное интервью с Юрием Семиным читайте здесь.
Политика
Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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Появились первые кадры со съемок второго сезона «Ведьмака»
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Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Хоккей
«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Шоу-бизнес
Врачи отказались оперировать 90-летнюю бабушку Ивана Урганта
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Футбол
Футболисты «Оренбурга» встретятся на выезде с «Крыльями Советов»
28 февраля в рамках 20 тура РПЛ оренбургские футболисты сыграют с ФК «Крылья Советов».
Киберспорт
Команда Соло, Рамзеса и Нуна снялась с WESG
Команда, за которую должны были выступить Заур «Cooman» Шахмурзаев, Владимир «No[o]ne» Миненко, Алексей «Solo» Березин и Роман «RAMZES666» Кушнарев, снялась с турнира из-за того, что некоторым игрокам необходимо оформить визы в США.
Интернет
В Android-приложении Facebook появится функция автоматического редактирования фото, как в Google Photos
Исследователь приложений и IT-специалист Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) опубликовала сообщение в сети Twitter, в котором говорится о том, что Android-приложение Facebook будет предлагать пользователям автоматическое редактирование фотографий, публикуемых в социальной сети.
Экономика
ЦБ решил отменить комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Совет директоров Центрального банка (ЦБ) принял решение отменить комиссии для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами до 30 июня 2020 года.
Шоу-бизнес
Рита Дакота высказалась о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Нашумевшую историю с разводом Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прокомментировала Рита Дакота.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев: «Изменял жене и с любовницами, и с проститутками»
Супруги расстались со скандалом, ведь выяснилось, что актер изменял жене сразу с несколькими женщинами.
Финансы
Экономист раскрыл, когда ждать нового падения рубля
По словам эксперта, ослабление российской валюты происходит на фоне снижения нефтяного рынка и резкого падения мировых фондовых рынков.
Армия и оружие
Global Research: Хиллари Клинтон планировала свержение Асада в интересах Израиля
Клинтон, занимая пост госсекретаря при администрации Барака Обамы, действовала в интересах Израиля.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.