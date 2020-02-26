Политика
РИА НовостиСекретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, украинские власти "понимают, что нужно делать в этом случае".
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Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «широкомасштабному наступлению» России
Коммерсантъвчера в 14:52
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