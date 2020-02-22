Политика

ИзвестияИзвестияСекретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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с чего всё началось
"Если на Полтавщине были "профессиональные подстрекатели", которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело!" – написал
 Пушков в Twitter.
Радио Sputnik11:26

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Пушков оценил версию СНБО о «подстрекателях» в Новых Санжарах

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