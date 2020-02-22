с чего всё началось

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Биатлон Тренер Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о ситуации со своей аккредитацией и обысками на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.

Экономика МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Культура Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня» Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Политика Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов "В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.