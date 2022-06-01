Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России ОТ ХЕРСОНА ДО ЗАПОРОЖЬЯ: «ОТ СЛОВА СОВСЕМ» Херсонская область, вплотную прилегающая к Крыму, без сомнений будет в составе России, заявил в среду Андрей Турчак.
Специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники в ближайшие полгода вероятнее других могут попасть под сокращение, сообщил РБК со ссылкой на результаты совместного исследования Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.