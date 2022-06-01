Будьте в Плюсе

Секретарь генсовета ЕР Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России

Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России ОТ ХЕРСОНА ДО ЗАПОРОЖЬЯ: «ОТ СЛОВА СОВСЕМ» Херсонская область, вплотную прилегающая к Крыму, без сомнений будет в составе России, заявил в среду Андрей Турчак.
Национальная служба новостей
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.
Евразия Daily
Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья.
URA.Ru
В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
РИА Новости Крым

Подробнее о событии

Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России
Газета.Ru20:48
Секретарь генсовета ЕР Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
РИА Новости20:19
Самое цитируемое
Турчак выразил надежду на вхождение ДНР, ЛНР и Херсона в состав России
РБК21:45
Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
URA.Ru20:56
Андрей Турчак: нет сомнений, что Херсон, ДНР и ЛНР присоединятся к России
РИА Новости04:00
Секретарь генсовета ЕР Турчак: Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России
News.ru20:44
Турчак: Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России
RT на русском20:33
Турчак уверен, что Херсонская область и ДЛНР войдут в состав России
Московский Комсомолец20:22

Интересное

Сенатор Цеков допустил проведение референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье в 2022 году

Референдумы о вхождении в состав Российской федерации новых регионов могут пройти уже в этом году.
Lenta.ru04:36

Кабмин запустил льготную ипотеку на строительство частных домов своими силами

Правительство России запускает пилотную льготную ипотечную программу на самостоятельное строительство частных жилых домов.
Газета.Ru03:36

Силы ДНР отрезали авдеевский гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения

«Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
RT на русском04:22

В российских магазинах IKEA в полдень 1 июня откроются отделы возврата

С 1 июня магазины IKEA начнут работать на возврат товаров, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании.
РИА Новости04:56

СКР предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Существующая система идентификации пользователей социальных сетей не всегда позволяет фильтровать запрещенный контент, считает зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Елена Леоненко.
Коммерсантъ01:15

Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь

Военные 18-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ обратились к общественности и киевскому режиму, записав видеосообщение об отказе воевать против ВС РФ и сил народных республик.
Pravda.Ru04:47

На посольство США в Москве ночью спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми

Активисты спроецировали видео на здание посольства США в Москве, в котором были показаны дети, погибшие в Донбассе в результате действий украинских военных.
RT на русском02:48

Газпромбанк и «БТС-Мост» решили вложиться в расширение БАМа и Транссиба

Газпромбанк и "Бамтоннельстрой-Мост" предложили взять на себя модернизацию Байкало-амурской магистрали (БАМ) и Транссиба.
Газета.Ru02:02

НРА и НАФИ назвали специальности с риском сокращения в ближайшие полгода

Специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники в ближайшие полгода вероятнее других могут попасть под сокращение, сообщил РБК со ссылкой на результаты совместного исследования Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.
Ведомости05:08

Рябков заявил, что риски столкновения России и США растут из-за поставок оружия Украине

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения России и США.
RT на русском04:46