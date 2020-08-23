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Газета.Ru
Газета.Ru

Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом

Депутат Верховной рады, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Инфицированными также оказались члены ее семьи - дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным, передает ТАСС. Пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразились коронавирусом, сообщает ее пресс-секретарь Марина Сорока в Facebook
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Коммерсантъ05:52
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РБК

Пресс-секретарь сообщила о состоянии заразившейся COVID-19 Тимошенко

РБК10:09
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Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Коммерсантъ05:52
РИА Новости

Пресс-секретарь заявила о тяжелом состоянии Юлии Тимошенко

РИА Новости07:30
RT на русском

На Украине сообщили о тяжёлом состоянии Юлии Тимошенко из-за COVID-19

RT на русском06:05
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Пресс-секретарь Юлии Тимошенко сообщила, что состояние политика оценивают как тяжелое

ТАСС07:45
Газета.Ru

Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом

Газета.Ru06:46
НТВ

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

НТВ05:30

«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Avtovesti.com10:50
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