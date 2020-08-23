с чего всё началось

Депутат Верховной рады, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Инфицированными также оказались члены ее семьи - дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным, передает ТАСС. Пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.

Футбол «Спартак» предложил «Барселоне» купить Ларссона за 100 млн рублей Московский футбольный клуб «Спартак» заявил в шутку, что продаст своего форварда Джордана Ларссона «Барселоне» только за 100 млн рублей.

Единоборства Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 4

Шоу-бизнес Симоньян впервые продемонстрировала лица своих детей Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян до недавнего времени скрывала внешность своих детей. 10

Политика Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам Глава российского МИД отметил при этом, что Москва примет любое решение руководства Беларуси по налаживанию диалога со своим народом. 15

Политика МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. 499

Армия и оружие Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор» Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков". 1

Политика Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом Вместе с политиком заболели дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин. 1

Общество Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года. 480

Общество Июльская погода продержится в центре России две недели Как отмечают синоптики центра погоды "Фобос", метеорологическое лето (когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов), как правило, прощается с Москвой после 27 августа. 10

Общество Мишустин разрешил россиянам регистрировать автомобили в МФЦ В пресс-службе кабмина «Парламентской газете» пояснили, что теперь регистрация транспорта войдёт в число базовых услуг многофункциональных центров по всей России. 619