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Газета.Ru
Газета.Ru

Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом

Депутат Верховной рады, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Инфицированными также оказались члены ее семьи - дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным, передает ТАСС. Пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.В источнике
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Газета.Ru

Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом

Газета.Ru06:46
Московский Комсомолец

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Московский Комсомолец04:59
Lenta.ru

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Lenta.ru05:18
Известия

У Тимошенко выявили коронавирус

Известия05:10
Вести.Ru

Тимошенко заболела коронавирусом вместе с дочерью и зятем

Вести.Ru05:10
Говорит Москва

СМИ: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Говорит Москва05:19
ТАСС

СМИ: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

ТАСС04:54

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.
РИА Новости06:42

Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
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Третью выплату на детей 3-16 лет россияне могут получить до 1 сентября

Ранее в связи с пандемией коронавируса государство приняло решение оказать финансовую помощь российским семья с детьми, выплатив им в июне и июле 2020-го по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 3-16 лет.
Evo-rus.com03:41
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ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Белореченского райсуда

21 августа Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края Ирины Дадаш, сообщил «Коммерсант».
Право.ру21 августа в 12:56
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