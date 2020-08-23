В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.